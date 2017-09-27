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В Северной Осетии увеличат зарплаты бюджетникам за счет экономии при обслуживании госдолга

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:35 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 27, сентября. /ТАСС

На 1 января 2018 года госдолг республики составит порядка 9 млрд рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии сократили за два года расходы на обслуживание госдолга на 335 млн рублей. Из них 50 млн рублей направят на повышение зарплат бюджетникам в рамках исполнения "майских" указов президента России, сообщил в среду глава республики Вячеслав Битаров на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.

"Расходы на обслуживание госдолга в прошлом году получилось сократить на 270 млн рублей, а в нынешнем - еще на 65 млн рублей. Из общей суммы сэкономленных средств 50 млн рублей будут направлены на повышение зарплат бюджетникам в рамках исполнения "майских" указов президента России", - цитирует Битарова его пресс-служба.

По словам главы республики, на 1 января 2018 года госдолг республики, накопившийся в период с 2008 по 2014 годы, составит порядка 9 млрд рублей. Однако с помощью программы оздоровления финансов введена в практику методика замещения коммерческих кредитов бюджетными.

"Благодаря этому удалось снизить коммерческие займы, получаемые до того под 14% годовых. Если ранее их сумма составляла 4,5 млрд рублей, то сейчас это 230 млн рублей", - пояснил Битаров.

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Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
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