Тульская область вошла в число пяти регионов ЦФО с самым низким уровнем госдолга

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Тульская область вошла в пятерку регионов Центрального федерального округа с наименьшим уровнем государственного долга. Его сумма составляет около 17 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Общая сумма государственного долга - 16,9 миллиарда рублей. По этому показателю регион занимает 5 место среди других субъектов ЦФО, впереди - город Москва, Владимирская, Московская и Курская области", - сказали в пресс-службе.

По данным властей региона, "отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Тульской области к сентябрю 2017 года составило 31,7%, что не создает излишней нагрузки на бюджет".

"Регион уже погасил займы в общей сложности на 3,6 млрд рублей, до конца года необходимо выплатить еще 4 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Бюджет Тульской области является дефицитным, и заимствования остаются основным источником получения недостающих средств.

"Но Тульская область не планирует увеличение долговой нагрузки на бюджет. Губернатором Алексеем Дюминым поставлена задача - сохранить уровень госдолга в размере не более 37% от собственных доходов бюджета, последовательно сокращая долю коммерческих кредитов", - цитирует пресс-служба заместителя министра финансов региона Александра Климова.

На прошедшем 22 сентября 2017 года заседании Президиума Госсовета РФ президент Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет. По информации региональной пресс-службы, Тульская область примет участие в этой программе, уже сейчас решается вопрос реструктуризации кредитов со сроками погашения в текущем и в 2018 году.