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Власти КБР предложат включить в госпрограмму развития СКФО проекты на 3,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:53 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 27, сентября. /ТАСС

На эти средства планируется построить гостиничный комплекс на поляне Азау, завод по производству лакокрасочных материалов, а также современное плодохранилище

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НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии отобрали инвестиционные проектов на общую сумму более 3 млрд рублей, которые могут быть включены в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. В ближайшее время их представят в Министерство РФ по делам Северного Кавказа, сообщил в среду министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"В программу на 2018 год были направлены... заявки на общую сумму 3,22 млрд рублей. Они охватывают широкий спектр деятельности", - сказал он на заседании совета при главе КБР по инвестициям и предпринимательству.", - сказал Рахаев на заседании совета при главе КБР по инвестициям и предпринимательству.

Среди проектов, которые власти намерены направить в министерство для включения в программу, проект строительства гостиничного комплекса на поляне Азау стоимостью 76 млн рублей, строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью 1 тыс. тонн в год, стоимостью около 210 млн рублей, строительство современного плодохранилища с единовременным хранением 24 тыс. тонн продукции, закладка интенсивных садов на площади почти 100 га стоимостью 364 млн рублей, завод по переработке молока и кисломолочных продуктов стоимостью 110 млн рублей.

"За весь период действия этой программы (два года) нами подготовлено порядка 100 инвестиционных проектов, которые были предоставлены в министерство РФ по делам Северного Кавказа. По результатам 2017 года положительные заключения были получены по 15 проектам на сумму 2,8 млрд рублей", - отметил Рахаев.

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