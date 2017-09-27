Комитет Госдумы запросит у Минтранса отчет по финансовому состоянию авиакомпаний

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству запросит у Министерства транспорта РФ финансовую отчетность авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", сообщил в среду журналистам глава комитета Евгений Москвичев.
"Мы запросим от Министерства транспорта и от Росавиации финансовое состояние авиакомпаний, которые сегодня есть. Может быть, там другие авиакомпании находятся в таком состоянии, что они через месяц остановятся. И самое основное: мы хотим посмотреть, в каком финансовом состоянии находится наш "Аэрофлот", - сказал он.
По его словам, депутатов интересует, по какой цене и под какие проценты сегодня выделяется лизинг российским госкорпорациям. "Я считаю, что сегодня лизинг должен госкорпорациям выделяться под не более 2-3%", - заявил Москвичев.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.