Суд оставил под арестом недвижимость основателя Межпромбанка экс-сенатора Пугачева

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил силе решение суда первой инстанции о наложении обеспечительного ареста на недвижимость экс-владельца Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации.

"Постановление Басманного суда от 26 мая изменить в части срока - до 20 декабря, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласила судья апелляционной инстанции. Ранее суд наложил бессрочный арест на имущество экс-сенатора.

Басманный суд Москвы ранее санкционировал обеспечительный арест девяти объектов недвижимости Пугачева: земельных участков и жилых домов, а также нескольких нежилых помещений, расположенных в Московской области. Сам экс-владелец Межпромбанка Пугачев в эфире радиостанции "Коммерсант FM" во вторник заявил, что не владеет собственностью на территории России. "По факту я, конечно, не владею никаким имуществом на территории Российской Федерации, не имею ни малейшего представления, о чем идет речь", - сказал он.

В России бывшему главе Межпромбанка инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным Следственного комитета РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 г. г. были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

В январе 2016 года Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Сергея Пугачева, однако к тому моменту он покинул страну. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), экс-банкир скрывается во Франции. В феврале 2016 года Высокий суд Лондона заочно приговорил его к двум годам лишения свободы, признав виновным в 12 случаях невыполнения судебных решений, включая запрет на выезд за пределы Великобритании.

В марте Генпрокуратура РФ направила запрос во Францию о выдаче бывшего владельца Межпромбанка.

Позиции сторон

В жалобе и в суде апелляционной инстанции заинтересованная сторона в лице представителя ООО "Корпорация "Облгаз" утверждала, что спорное имущество не было получено в результате преступных действий. "То, что имущество принадлежит Пугачеву, носит предположительный характер", - заявил адвокат Павел Ушаков.

В свою очередь Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как потерпевшая сторона просила суд оставить в силе наложение обеспечительного ареста на имущество Пугачева. "Имущество фактически принадлежит именно Пугачеву и оформлено на третьих лиц, и следствие представило исчерпывающие доказательства. Аналогичная схема была использована обвиняемым при владении банком", - отметил представитель АСВ.

Следствие также просило суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы "Корпорации "Облгаз". "В материалах дела есть доказательства того, что именно Сергей Пугачев так или иначе имеет отношение к арестованным ранее объектам недвижимости, приобретенными обвиняемым еще в девяностых годах", - отметил представитель СК, приобщив к делу показания осужденного ранее к семи годам колонии бизнесмена Дмитрия Амунца - предполагаемого соучастника Пугачева по делу о хищении около 29 млрд рублей у Межпромбанка. "Согласно показаниям Амунца, Пугачев решал лично сам все задачи компаний, в том числе лично назначал уборщиц и водителей для организаций", - подчеркнул следователь.

Прокуратура поддержала доводы представителя СК, уточнив, что права заинтересованной стороны не нарушены, так как "Корпорации "Облгаз" не запрещено пользоваться арестованным имуществом. "В случае отмены данного решения это может привести к тому, что стоимость имущества существенно снизится, в связи с чем интересы потерпевшей стороны будут нарушены", - сказала представитель прокуратуры.