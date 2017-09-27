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Архангельская область рассчитывает получить 9 млрд рублей на выравнивание бюджета

Экономика и бизнес
27 сентября, 19:33 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, сентября. /ТАСС

Соглашение с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов региона планируется подписать до 1 декабря, сообщил губернатор области Игорь Орлов

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Архангельская область рассчитывает получить в 2018 году около 9 млрд рублей для сбалансированности бюджета. Об этом в кулуарах сессии Архангельского областного Собрания депутатов заявил журналистам в среду губернатор региона Игорь Орлов.

"На следующий год Архангельская область получит в виде дотаций... почти 9 млрд рублей. Мы сохранились практически на том же уровне, который был", - сказал Орлов.

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До 1 декабря, по словам Орлова, планируется подписать соглашение с Минфином РФ о реструктуризации бюджетных кредитов региона. "Мы планируем, что тот проект бюджета, который мы уже сформировали, получит дополнительно около 1,5 миллиардов рублей. <...> Мы должны будем по тем правилам, которые обнародованы, заплатить только 5%, остальное будем направлять на социальные проекты региона", - сказал губернатор.

Как ожидается, эти меры приведут к почти двукратному снижению объема выплат по бюджетным кредитам, а общий срок реструктуризации составит от 7 до 12 лет.

Объем госдолга Архангельской области составляет 38 368,6 млн рублей. В течение первого полугодия 2017 года его размер сократился на 2 646,7 млн рублей. Объем бюджетных кредитов в общей структуре долга 19,9%.

О программе реструктуризации

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на совещании в Ульяновске сообщил, что с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Мероприятие рассчитано минимум на семь лет и может быть продлено до 12 лет.

В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей, в программе примут участие более 70 субъектов РФ.

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