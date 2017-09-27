Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общая кредиторская задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

"У авиакомпании ["ВИМ-Авиа"] есть шесть банков-кредиторов, ведущий банк-кредитор - "Зенит". Общая кредиторская задолженность перед кредиторами составляет около 7 млрд рублей", - сказал Нерадько.

По его словам, Росавиация уже организовывала совещание по этой проблеме с участием кредиторов авиакомпании, на котором собственник заявил "об утрате интереса к ведению авиационного бизнеса."