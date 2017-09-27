Суд оставил в силе запрет АФК "Система" на дивиденды по арестованным акциям

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал законным запрет на получение АФК "Система" и "Система-Инвест" дивидендов по акциям МТС, "Башкирской электросетевой компании" и "Медси", арестованным в рамках обеспечения иска "Роснефти" на 170,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Арбитражный суд города Москвы решил отказать ПАО "АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в удовлетворении заявления полностью", - сказала судья, уточнив, что решение может быть обжаловано в установленный законом срок.

АФК "Система" будет обжаловать это решение, заявил представитель корпорации.

Ответчиками по делу выступали заместитель начальника отдела, старший судебный пристав Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Светлана Пылаева и судебный пристав-исполнитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Ольга Сталь.

Ранее по ходатайству "Роснефти" были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник "Медси" и 90,47% акций БЭСК. По мнению АФК, наложив арест на дивиденды с акций приставы превысили свои полномочия (по оценкам аналитиков, из-за этого "Система" может недополучить 17-18 млрд рублей дивидендов в 2017 году).

"Все акционеры ПАО "МТС" получили дивиденды к 14 августа, кроме заявителя, - АФК "Система", - заявил в суде представитель МТС, пояснив, что таким образом решение приставов нарушает права корпорации.

На долю "Системы" в МТС, находящуюся под арестом, исходя из утвержденной суммы дивидендов по итогам финансовых результатов 2016 года в размере 31,2 млрд рублей, приходится 9,9 млрд рублей.