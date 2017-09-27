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Горсовет Сочи предлагает ввести в городе курортный сбор в размере 10 руб. в сутки

Экономика и бизнес
27 сентября, 20:36 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Заявка Сочи будет рассмотрена в октябре властями Краснодарского края

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СОЧИ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Депутаты сочинского горсобрания утвердили ставку курортного сбора в городе на уровне 10 рублей с человека в сутки, размер сбора будет прописан в заявке на включение Сочи в эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, предполагающий взимание курортного сбора. Об этом сообщила в среду ТАСС зампред горсобрания Ольга Лиодт.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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"Депутаты согласовали размер курортного сбора в размере 10 рублей в сутки с человека", - сказала она.

Заявка Сочи должна быть рассмотрена в октябре властями Краснодарского края, которые утвердят окончательный размер курортного сбора.

По словам начальника городского управления курортного дела и туризма Сергея Домората, при определении ставки исходили из того, что большая сумма может повлиять на популярность курорта. "Мы сделали анализ стоимости наших средств размещения и провели анализ темпов роста цен ежегодных, которые у нас так или иначе имеют место в Сочи, и приняли решение, что 10 рублей - это оптимальная сумма, которая сильно на решение не повлияет", - сказал он в ходе представления заявки депутатам.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

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