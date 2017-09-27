Орешкин: структурные реформы помогли РФ подняться в рейтинге конкурентоспособности стран

Конгресс США ждет от Белого дома план применения закона о санкциях в отношении МосквыМеждународная панорама 27 сентября, 20:17
Суд оставил в силе запрет АФК "Система" на дивиденды по арестованным акциямЭкономика и бизнес 27 сентября, 20:07
Орешкин: структурные реформы помогли РФ подняться в рейтинге конкурентоспособности странЭкономика и бизнес 27 сентября, 19:57
Швед признался, что чувствует усталость после ЕвробаскетаСпорт 27 сентября, 19:51
Илюмжинов: шахматист Аронян сумеет себя проявить в турнире претендентовСпорт 27 сентября, 19:43
Эксперт: шахматист Аронян будет фаворитом турнира претендентов, если укротит эмоцииСпорт 27 сентября, 19:31
Турчанки сыграют против сборной России в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболуСпорт 27 сентября, 19:26
Эксперты: акция "День без автомобиля" в Москве даст эффект, если проводить ее регулярноМосква 27 сентября, 19:18
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубльЭкономика и бизнес 27 сентября, 19:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Улучшение позиций России в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум, во многом связано со структурными реформами в макроэкономической политике.
Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на семинаре "Конкурентоспособность России в эпоху четвертой промышленной революции: презентация результатов доклада по глобальной конкурентоспособности стран ВЭФ".
"Россия поднялась в рейтинге с 43 на 38 позицию за последний год. Продвижение с 2012 года еще более впечатляющее - 29 позиций. Последнее движение во многом произошло как результат тех структурных реформ, которые мы проводили в сфере макроэкономической политике", - сказал он.
При этом Орешкин отметил, что России еще есть над чем работать. В частности, речь идет о таких направлениях, как конкуренция и внедрение новых технологий. "Именно по этим направлениям важно двигаться вперед", - заметил глава МЭР.
Россия улучшила на пять пунктов свое положение в рейтинге, однако его авторы отмечают, что наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в РФ стали коррупция, ставки налогов, доступ к финансированию и инфляция. При этом улучшению позиции России в рейтинге поспособствовала макроэкономическая среда, которая восстанавливается после рецессии, однако экономика страны остается очень зависящей от сырьевого экспорта, следует из доклада авторов рейтинга.