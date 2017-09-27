Орешкин: структурные реформы помогли РФ подняться в рейтинге конкурентоспособности стран

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Улучшение позиций России в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум, во многом связано со структурными реформами в макроэкономической политике.

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на семинаре "Конкурентоспособность России в эпоху четвертой промышленной революции: презентация результатов доклада по глобальной конкурентоспособности стран ВЭФ".

"Россия поднялась в рейтинге с 43 на 38 позицию за последний год. Продвижение с 2012 года еще более впечатляющее - 29 позиций. Последнее движение во многом произошло как результат тех структурных реформ, которые мы проводили в сфере макроэкономической политике", - сказал он.

При этом Орешкин отметил, что России еще есть над чем работать. В частности, речь идет о таких направлениях, как конкуренция и внедрение новых технологий. "Именно по этим направлениям важно двигаться вперед", - заметил глава МЭР.

Россия улучшила на пять пунктов свое положение в рейтинге, однако его авторы отмечают, что наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в РФ стали коррупция, ставки налогов, доступ к финансированию и инфляция. При этом улучшению позиции России в рейтинге поспособствовала макроэкономическая среда, которая восстанавливается после рецессии, однако экономика страны остается очень зависящей от сырьевого экспорта, следует из доклада авторов рейтинга.