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Орешкин: структурные реформы помогли РФ подняться в рейтинге конкурентоспособности стран

Экономика и бизнес
27 сентября, 19:57 дата обновления: 27 сентября, 20:29 UTC+3

Глава МЭР отметил, что за последний год Россия поднялась в рейтинге с 43 на 38 позицию

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Улучшение позиций России в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум, во многом связано со структурными реформами в макроэкономической политике.

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Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на семинаре "Конкурентоспособность России в эпоху четвертой промышленной революции: презентация результатов доклада по глобальной конкурентоспособности стран ВЭФ".

"Россия поднялась в рейтинге с 43 на 38 позицию за последний год. Продвижение с 2012 года еще более впечатляющее - 29 позиций. Последнее движение во многом произошло как результат тех структурных реформ, которые мы проводили в сфере макроэкономической политике", - сказал он.

При этом Орешкин отметил, что России еще есть над чем работать. В частности, речь идет о таких направлениях, как конкуренция и внедрение новых технологий. "Именно по этим направлениям важно двигаться вперед", - заметил глава МЭР.

Россия улучшила на пять пунктов свое положение в рейтинге, однако его авторы отмечают, что  наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в РФ стали коррупция, ставки налогов, доступ к финансированию и инфляция. При этом улучшению позиции России в рейтинге поспособствовала макроэкономическая среда, которая восстанавливается после рецессии, однако экономика страны остается очень зависящей от сырьевого экспорта, следует из доклада авторов рейтинга.

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Орешкин, Максим Станиславович
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