ExxonMobil увеличила присутствие в основном районе сланцевой добычи США

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация ExxonMobil с мая этого года приобрела ряд участков в Делавэрском и Мидлендском бассейнах, входящих в основной район сланцевой добычи США. Общая площадь этих участков составляет 22 тыс. акров, сообщила компания.

"Расположенные в богатых нефтью участках Делавэрского и Мидлендского бассейнов новые площади станут дополнением к существующей ресурсной базе Пермского бассейна объемом 6 млрд баррелей нефтяного эквивалента", - отмечается в пресс-релизе.

В феврале ExxonMobil приобрела участки площадью 250 тыс. акров в Делавэрском бассейне, а в Мидлендском бассейне компания располагает площадями в 130 тыс. акров.

ExxonMobil - крупнейшая частная нефтяная компания в мире, основными акционерами которой являются инвестиционные фонды, институциональные и частные инвесторы.