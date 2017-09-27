Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ExxonMobil увеличила присутствие в основном районе сланцевой добычи США

Экономика и бизнес
27 сентября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В феврале компания приобрела участки площадью 250 тыс. акров в Делавэрском бассейне

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация ExxonMobil с мая этого года приобрела ряд участков в Делавэрском и Мидлендском бассейнах, входящих в основной район сланцевой добычи США. Общая площадь этих участков составляет 22 тыс. акров, сообщила компания.

Смотрите также

Минфин США попросил суд не дать ExxonMobil оспорить штраф за нарушение санкций против РФ

Эксперт: Россия и ExxonMobil смогут развивать сотрудничество

Дворкович: участие ExxonMobil в проектах "Роснефти" поможет урегулировать налоговый спор

"Расположенные в богатых нефтью участках Делавэрского и Мидлендского бассейнов новые площади станут дополнением к существующей ресурсной базе Пермского бассейна объемом 6 млрд баррелей нефтяного эквивалента", - отмечается в пресс-релизе.

В феврале ExxonMobil приобрела участки площадью 250 тыс. акров в Делавэрском бассейне, а в Мидлендском бассейне компания располагает площадями в 130 тыс. акров.

ExxonMobil - крупнейшая частная нефтяная компания в мире, основными акционерами которой являются инвестиционные фонды, институциональные и частные инвесторы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
6
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
7
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама