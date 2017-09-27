ExxonMobil увеличила присутствие в основном районе сланцевой добычи США

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация ExxonMobil с мая этого года приобрела ряд участков в Делавэрском и Мидлендском бассейнах, входящих в основной район сланцевой добычи США. Общая площадь этих участков составляет 22 тыс. акров, сообщила компания.
"Расположенные в богатых нефтью участках Делавэрского и Мидлендского бассейнов новые площади станут дополнением к существующей ресурсной базе Пермского бассейна объемом 6 млрд баррелей нефтяного эквивалента", - отмечается в пресс-релизе.
В феврале ExxonMobil приобрела участки площадью 250 тыс. акров в Делавэрском бассейне, а в Мидлендском бассейне компания располагает площадями в 130 тыс. акров.
ExxonMobil - крупнейшая частная нефтяная компания в мире, основными акционерами которой являются инвестиционные фонды, институциональные и частные инвесторы.