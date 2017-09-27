Петербург готов включиться в освоение шельфовых месторождений в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Предприятия, исследовательские институты и власти Санкт-Петербурга готовы включиться в работу по освоению шельфовых месторождений в Арктике. Об этом сообщил в среду губернатор города Георгий Полтавченко в ходе выездного совещания Ассоциации производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли" на Ижорских заводах.

"Разработка шельфовых и морских месторождений нефти является одним из приоритетных направлений для развития нашей страны. <...> Санкт-Петербург в этой работе готов взять ведущую роль, стать центром управления арктической зоной РФ. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы. Наш город внес большой вклад в исследование Арктики и Северного морского пути, здесь сосредоточен огромный промышленный, образовательный, научно-исследовательский и кадровый потенциал", - сказал он.

В ходе совещания глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков отметил, что разработка шельфовых месторождений становится все более актуальной в связи с ростом потребления природного газа. "Эксперты говорят о том, что потребление природного газа в мире будет нарастать, и к 2035 году его уровень достигнет 5,2 трлн кубометров. Это на 37% больше текущего уровня потребления. По нашим оценкам, в этот период природный газ станет самым быстрорастущим ископаемым видом топлива", - уточнил Зубков.

Он напомнил, что объем добычи газа на морских участках уже составляет около 30% от общей добычи углеводородов. При этом России принадлежит около 20% от общей шельфовой зоны, на которой ведется добыча, ее площадь превышает 6 млн кв. км. "Недавно китайское правительство в очередной раз пересмотрело прогноз потребления газа к 2030 году в сторону увеличения на 110 млрд куб. м. Для "Газпрома" это хорошие дополнительные перспективы", - сказал Зубков.

Полтавченко в свою очередь подчеркнул, что освоение труднодоступных арктических территорий и шельфовых месторождений даст импульс развитию робототехники, топливных технологий, судостроения в целом, в которых могут принять участие предприятия среднего и малого бизнеса. "Уверен, объединив усилия органов власти, "Газпрома", госкорпораций, а также эффективно используя потенциал промышленных и научных центров, мы сможем реализовать намеченные планы", - сказал Георгий Полтавченко.