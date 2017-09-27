Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент РФ поручил обеспечить судоверфь "Звезда" отечественным стальным листом

Экономика и бизнес
27 сентября, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отчитаться о выполнении поручения премьеру Дмитрию Медведеву и главе "Роснефти" Игорю Сечину предстоит до 1 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Роснефтью" проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса "Звезда" крупноформатным стальным листом, произведенным на территории России, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Кремля.

Смотрите также

Судоверфь "Звезда" получила заказ на пять крупнотоннажных танкеров типа "Афрамакс"

Судоверфь "Звезда" и "Совкомфлот" уточняют сделку на строительство танкеров для "Роснефти"

"Роснефть" разместит заказ на строительство танкеров-челноков на мощностях СК "Звезда"

Путин: нефтяные компании должны увеличить число заказов на "Звезде"

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" с учетом ранее данных поручений проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса "Звезда" крупноформатным стальным листом, произведенным на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на сроки начала строительства крупнотоннажных судов и морской техники", - сказано в поручении.

Отчитаться о выполнении поручения премьеру Дмитрию Медведеву и главе "Роснефти" Сечину предстоит до 1 ноября этого года.

В 2016 году НК "Роснефть" и УГМК договорились о создании совместного предприятие "Восточная горно-металлургическая компания" для производства стали для судостроительного комплекса "Звезда". СП станет якорным поставщиком крупноформатного стального листа для обеспечения долгосрочных потребностей судостроительного комплекса "Звезда". Задачей совместного предприятия станет также развитие горнодобывающих и металлургических производств на востоке России, исходя из экономической эффективности проектов.

УГМК выступит в качестве контролирующего акционера проекта с 75%-ной долей участия в капитале СП. "Роснефть", являющееся также и акционером судостроительного комплекса "Звезда", получит 25%-ную долю участия в создаваемом совместном предприятии.

Проект "Звезда"

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
6
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
7
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама