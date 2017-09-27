Президент РФ поручил обеспечить судоверфь "Звезда" отечественным стальным листом

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Роснефтью" проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса "Звезда" крупноформатным стальным листом, произведенным на территории России, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" с учетом ранее данных поручений проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса "Звезда" крупноформатным стальным листом, произведенным на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на сроки начала строительства крупнотоннажных судов и морской техники", - сказано в поручении.
Отчитаться о выполнении поручения премьеру Дмитрию Медведеву и главе "Роснефти" Сечину предстоит до 1 ноября этого года.
В 2016 году НК "Роснефть" и УГМК договорились о создании совместного предприятие "Восточная горно-металлургическая компания" для производства стали для судостроительного комплекса "Звезда". СП станет якорным поставщиком крупноформатного стального листа для обеспечения долгосрочных потребностей судостроительного комплекса "Звезда". Задачей совместного предприятия станет также развитие горнодобывающих и металлургических производств на востоке России, исходя из экономической эффективности проектов.
УГМК выступит в качестве контролирующего акционера проекта с 75%-ной долей участия в капитале СП. "Роснефть", являющееся также и акционером судостроительного комплекса "Звезда", получит 25%-ную долю участия в создаваемом совместном предприятии.
На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.