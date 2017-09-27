Экс-глава правления Приватбанка подал иск о защите чести и достоинства

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщило в четверг издание "Украинская правда", иск зарегистрирован в Печерском районном суде Киева.
Ответчиками по делу являются непосредственно Приватбанк, а также информационное агентство "Интерфакс-Украина" и еще один бывший глава правления банка Александр Шлапак. О перечне претензий истца не сообщается. Заседание назначено на 30 октября.
4 июля в пресс-центре "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция Александра Шлапака, который тогда возглавлял правление Приватбанка. Он сообщил, что под выданными фиктивными кредитами стоят подписи всех председателей правления, в том числе Дубилета и всех его коллег. По словам Шлапака, Генпрокуратура Украины открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев финучреждения за доведение его до неплатежеспособности.
Дубилет возглавлял правление Приватбанка с 1997 по 2016 год.
Решение национализировать Приватбанк украинское правительство приняло в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Спустя несколько дней Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили тем, что банк находился в сложном положении, а акционеры не смогли провести докапитализацию учреждения. Тогда в Нацбанке заявили, что "дыра" в капитале Приватбанка - около 148 млрд гривен (около $5,5 млрд).