Авиакомпания easyJet создаст самолет, работающий на аккумуляторах

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ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет, работающий на аккумуляторных батареях, собирается создать крупнейшая британская авиакомпания-лоукостер easyJet. Как сообщил британский бюджетный перевозчик в среду в Twitter, проект планируется реализовать совместно с американской дизайнерской компанией Wright Electric.
"Самолет Wright Electric демонстрирует нам будущее без авиационного топлива. Мы надеемся полномасштабно внедрить это в нашу сеть в будущем", - отмечает easyJet. Авиакомпания также разместила фотографию модели будущего электрического лайнера.
Wright Electric's plane shows us a future without jet fuels We hope to roll this out on our network in the future! #easyJetInnovates pic.twitter.com/A4PVM3oZtq— easyJet (@easyJet) 27 September 2017
По словам главы easyJet Кэролин Макколл, если указанный проект заработает, то это поможет сократить и выбросы в атмосферу, и расходы на приобретение топлива, а также понизить шумовой эффект. "Теперь вопрос уже в большей степени ставится не о том, если, а о том, когда электрический самолет станет летать на короткие расстояния", - процитировала ее слова газета Financial Times.
Основатель и глава Wright Electric Джефф Энглер сообщил изданию, что он считает возможным практическое осуществление данного проекта в течение ближайших 10 лет.
Новый самолет будет способен преодолевать дистанцию около 540 км, что позволит easyJet использовать этот электрический лайнер при выполнении из Лондона рейсов в Париж, Брюссель, Амстердам, Кельн, Глазго и Эдинбург.