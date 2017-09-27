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Авиакомпания easyJet создаст самолет, работающий на аккумуляторах

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, сентября. /ТАСС

Руководство компании полагает, что это поможет сократить выбросы в атмосферу и расходы на приобретение топлива, а также понизить шумовой эффект

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ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет, работающий на аккумуляторных батареях, собирается создать крупнейшая британская авиакомпания-лоукостер easyJet. Как сообщил британский бюджетный перевозчик в среду в Twitter, проект планируется реализовать совместно с американской дизайнерской компанией Wright Electric.

"Самолет Wright Electric демонстрирует нам будущее без авиационного топлива. Мы надеемся полномасштабно внедрить это в нашу сеть в будущем", - отмечает easyJet. Авиакомпания также разместила фотографию модели будущего электрического лайнера.

По словам главы easyJet Кэролин Макколл, если указанный проект заработает, то это поможет сократить и выбросы в атмосферу, и расходы на приобретение топлива, а также понизить шумовой эффект. "Теперь вопрос уже в большей степени ставится не о том, если, а о том, когда электрический самолет станет летать на короткие расстояния", - процитировала ее слова газета Financial Times.

Основатель и глава Wright Electric Джефф Энглер сообщил изданию, что он считает возможным практическое осуществление данного проекта в течение ближайших 10 лет.

Новый самолет будет способен преодолевать дистанцию около 540 км, что позволит easyJet использовать этот электрический лайнер при выполнении из Лондона рейсов в Париж, Брюссель, Амстердам, Кельн, Глазго и Эдинбург.

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