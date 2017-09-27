Как российскому АПК поможет чемпионат WorldSkills среди аграриев

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Первый в России чемпионат WorldSkills по направлению "Агрономия" стартовал в среду в Краснодарском крае. В рамках первенства молодые агрономы продемонстрируют, насколько они готовы к работе на предприятиях и владеют современными технологиями.

Руководители агропромышленных предприятий Кубани рассказывают, что одним из недостатков молодых специалистов является незнание современных препаратов, технологий и техники. Кроме того, выпускники вузов и сузов не всегда понимают, что представляет собой работа агронома, и многие уходят из профессии, разочаровавшись или не справившись с нагрузкой.

Как и в случае с другими специальностями, WorldSkills помогает молодым агрономам получить представление о практическом применении их знаний и стимулирует их к изучению новых технологий, отмечают в оргкомитете чемпионата.

Не успевают за новинками

По словам руководителя "Агрофирмы имени Ильича" Юрия Волошина, в целом молодые агрономы приходят с хорошим образованием: они знают необходимую теорию, и если у них есть желание учиться, то быстро осваиваются на новом месте. Однако не всегда им хватает практической подготовки, и доучивать их приходится уже на предприятии.

"Нередко в университете преподаются устаревшие технологии и препараты. А сегодня ведь бывают различные выставки и конференции, мы ездим, привозим новые технологии. Все развивается очень быстро. Лет 15 назад мы могли только мечтать о таких комбайнах, как сейчас, а сегодня одна машина убирает 40 га за день", - пояснил он ТАСС.

Агроном-консультант семеноводческой компании "Агроплазма" Александр Ланко также считает, что приходящие в отрасль молодые агрономы теоретически подготовлены достаточно хорошо. "Но им опыта не хватает. И тут главное, чтобы было желание. Будет желание - научится работать", - уверен он.

Ложные представления

"Часто бывает так, что приходит человек и не представляет, чем будет заниматься. Из десятка один обычно остается: кто-то хочет поближе к городу, кто-то не выдерживает, кому-то не нравится. Тяжелый труд с раннего утра до позднего вечера, не каждый выдерживает", - отметил Волошин.

По его мнению, в результате этого возникает текучка кадров, которая негативно сказывается на всем производстве - новым специалистам нужно время, чтобы освоиться и начать работать в полную силу. "Сегодня смотришь на кадровый состав [на предприятии] - а там людям по 50-60 лет. И понимаешь: молодежи мало, кто придет им на смену?" - добавил собеседник агентства.

Директор агрофирмы "Агросахар-2" Сергей Глубкин также отмечает, что молодые специалисты чаще всего не готовы к работе на предприятии. Но дело даже не в том, что им не хватает знаний - они не умеют их искать. Кроме того, далеко не всегда молодежь представляет, что такое работа на сельхозпредприятии.

"Мы в школьные годы уже работали на предприятиях: штурвальными на комбайнах, на стрижке овец, в плодоводческих бригадах. <...> А сейчас школы к нам дороги не знают - даже на экскурсию привезти", - пояснил он.

Чемпионат агрономов

Как рассказала ТАСС представитель Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы", которое отвечает за развитие WorldSkills в России, Инесса Стеклова, именно на решение этих проблем направлены мероприятия движения. По словам Стекловой, движение WorldSkills пришло в Россию в 2012 году. Изначально соревнования были ориентированы на учащихся средних специальных учебных заведений, но позднее было решено формировать соревновательные кластеры для молодых профессионалов.

Одним из таких направлений стало сельское хозяйство. Сейчас в AgroSkills входят направления "Ветеринария", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" и "Агрономия", до конца года к ним добавят специальности "Садоводство", "Тепличные технологии", "Менеджмент в растениеводстве" и "Сельскохозяйственные биотехнологии".

Собеседница агентства отметила, что молодые специалисты действительно не всегда умеют работать с современными средствами и технологиями, иногда не представляют, какие возможности им дает профессия. И подобные соревнования, по мнению организаторов, стимулируют интерес молодежи к развитию в профессии.

"У нас существует большой разрыв между требованиями, которые предъявляют работодатели, и тем, что в реальности умеют делать молодые специалисты. И наш чемпионат позволяет в короткие сроки нивелировать этот разрыв, потому что в соревнованиях участвуют и работодатели, и представители образования. И работодатели могут транслировать свои требования напрямую в систему образования, а чемпионат - своего рода проверка принятых стандартов образования на практике", - добавила она.

В соревнованиях по агрономии участвуют представители 11 регионов РФ. Они должны продемонстрировать навыки, которые необходимы им в повседневной работе: умение определять зерновые культуры по всходам, оценивать вес и качество зерна, прививать плодовые растения и др.

В течение трех дней соревнований в Кубанском государственном аграрном университете, который принимает чемпионат, будут работать познавательные площадки для школьников - гостей мероприятия, а представители агропредприятий и власти обсудят тенденции развития и новые технологии в агропромышленном комплексе.