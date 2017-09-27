Мэй считает, что компания Boeing подорвала своими действиями партнерство с Великобританией

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация Boeing, ведя торговые споры с канадской авиастроительной компанией Bombardier, подорвала долгосрочное партнерство с Великобританией и поставило под угрозу тысячи рабочих мест в Северной Ирландии. Об этом заявила в среду премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в видеообращении, которое было показано в эфире телеканала "Скай ньюс".

"Отношения долгосрочного партнерства с Boeing подорваны таким поведением", - отметила Мэй, фактически поддержав министра обороны Великобритании Майкла Фэллона. Ранее в среду он предупредил, что позиция Boeing может привести к тому, что Лондон пересмотрит сотрудничество с корпорацией в оборонной сфере.

"Я крайне разочарована этими новостями. Конечно, это предварительное решение, но оно вызовет огромную неопределенность. Bombardier имеет огромное значение для Северной Ирландии, для рабочих мест, и я сделаю все, что в моих силах <…>, чтобы гарантировать и защитить будущее Bombardier в Северной Ирландии ", - сказала британский премьер.

Во вторник министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. Специалисты ведомства посчитали, что канадский авиапроизводитель незаконно занижал цены на свои новые самолеты CSeries, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в минторге сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%.

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Bombardier работают около 5 тыс. человек, а с учетом поставщиков и компаний, смежных с этим производством, их число достигает 14 тыс. Трюдо и Мэй также пообещали привлечь к решению вопроса президента США Дональда Трампа.