Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй считает, что компания Boeing подорвала своими действиями партнерство с Великобританией

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, сентября. /ТАСС

Корпорация поставила под угрозу тысячи рабочих мест в Северной Ирландии, заявила британский премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация Boeing, ведя торговые споры с канадской авиастроительной компанией Bombardier, подорвала долгосрочное партнерство с Великобританией и поставило под угрозу тысячи рабочих мест в Северной Ирландии. Об этом заявила в среду премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в видеообращении, которое было показано в эфире телеканала "Скай ньюс".

Смотрите также

Boeing: ситуация вокруг Bombardier вызвана ошибочной политикой канадской компании

Глава британского Минобороны пригрозил Boeing пересмотром оборонного сотрудничества

Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier

МИД Канады раскритиковал решение минторга США по спору Bombardier и Boeing

"Отношения долгосрочного партнерства с Boeing подорваны таким поведением", - отметила Мэй, фактически поддержав министра обороны Великобритании Майкла Фэллона. Ранее в среду он предупредил, что позиция Boeing может привести к тому, что Лондон пересмотрит сотрудничество с корпорацией в оборонной сфере.

"Я крайне разочарована этими новостями. Конечно, это предварительное решение, но оно вызовет огромную неопределенность. Bombardier имеет огромное значение для Северной Ирландии, для рабочих мест, и я сделаю все, что в моих силах <…>, чтобы гарантировать и защитить будущее Bombardier в Северной Ирландии ", - сказала британский премьер.

Во вторник министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. Специалисты ведомства посчитали, что канадский авиапроизводитель незаконно занижал цены на свои новые самолеты CSeries, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в минторге сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%.

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Bombardier работают около 5 тыс. человек, а с учетом поставщиков и компаний, смежных с этим производством, их число достигает 14 тыс. Трюдо и Мэй также пообещали привлечь к решению вопроса президента США Дональда Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
Страны
США Канада Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
3
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама