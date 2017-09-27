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Клиенты "ВИМ-Авиа" из Китая будут покидать РФ группами по 450 человек

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Представитель туристической Ассоциации "Мир без границ" отметил, что "на этот час никакого коллапса нет"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Туристы из Китая, являющиеся пассажирами "ВИМ-Авиа", будут постепенно в плановом режиме покидать Россию группами в 300 - 450 человек до 3 октября. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель исполнительного директора по связям с общественностью туристической Ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

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"Глубина отлета бортами "ВИМ-Авиа" - до 3 октября. До 3 октября у нас группы, которые уже в России и должны улететь "ВИМ-Авиа". Соответственно, они сейчас в большинстве своем на маршруте, то есть у них программа продолжается. <…> Каждый день в среднем Россию должны покидать примерно от 300 до 450 туристов, прибывших в составе организованных групп. То есть эта цифра описывает число туристов, которые ежедневно должны улетать компанией "ВИМ-Авиа", - рассказал Агамов.

Он также добавил, что, хотя ситуация и остается напряженной, но "на этот час никакого коллапса нет", а самые большие сложности были у групп, для которых отмена рейсов стала неожиданностью. Благодаря договоренностям с Ростуризмом, МИД РФ и Пограничной службой китайские туристы смогут покинуть РФ даже через сутки или двое после изначально запланированной даты без необходимости дополнительно продлевать визовые сроки. Для этого им будет необходимо иметь отметку аэропорта или авиакомпании "ВИМ-Авиа", свидетельствующую, что задержка на территории России связана с отменой рейса "ВИМ-Авиа". Информация об этом размещена на сайте Ассоциации.

Он также пояснил, что сейчас операторы покупают для туристов билеты на рейсы других авиакомпаний, в частности "Аэрофлота", вылеты которых осуществляются как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. При необходимости туристов заселяют в отели даже в случае просроченной даты выезда с территории РФ.

Согласно сообщению на сайте Ассоциации, в настоящее время "Мир без границ" ведет работу по предоставлению МИД РФ списков туристических групп, которые, как предполагалось, должны были в ближайшие недели покинуть территорию РФ авиабортами компании "ВИМ-Авиа".

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств, этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании.

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