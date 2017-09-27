"Лукойл" инвестирует в промышленные проекты в Коми 70 млрд рублей в 2017 году

УХТА /Республика Коми/, 27 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. ПАО "Лукойл" инвестирует в развитие своих промышленных объектов в Республике Коми 70 млрд рублей в 2017 году. Примерно такой же объем инвестиций планируется и в 2018 году, заявил в среду в городе Ухта президент нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Лукойл" инвестирует в промышленные объекты компании в Коми 70 млрд рублей в этом году и сохранит инвестиции на этом же уровне в 2018 году. Компания рассматривает также варианты увеличения объема добычи нефти в Коми со следующего года. Объекты на территории Коми, в частности, месторождение на Яреге, в Усинском районе являются для нас приоритетными, поэтому мы продолжим сюда инвестировать", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщалось ранее, за 2017 - 2019 год "Лукойл" планировал вложить 188 млрд рублей, оставляя приоритетными проекты по развитию Ярегского нефтяного месторождения и ряд месторождений Денисовской впадины в Усинском районе Коми.