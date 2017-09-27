Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лукойл" инвестирует в промышленные проекты в Коми 70 млрд рублей в 2017 году

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:37 UTC+3 УХТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Компания сохранит инвестиции на этом же уровне в 2018 году, сказал Вагит Алекперов

Поделиться
Материал из 1 страницы

УХТА /Республика Коми/, 27 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. ПАО "Лукойл" инвестирует в развитие своих промышленных объектов в Республике Коми 70 млрд рублей в 2017 году. Примерно такой же объем инвестиций планируется и в 2018 году, заявил в среду в городе Ухта президент нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Лукойл" инвестирует в промышленные объекты компании в Коми 70 млрд рублей в этом году и сохранит инвестиции на этом же уровне в 2018 году. Компания рассматривает также варианты увеличения объема добычи нефти в Коми со следующего года. Объекты на территории Коми, в частности, месторождение на Яреге, в Усинском районе являются для нас приоритетными, поэтому мы продолжим сюда инвестировать", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщалось ранее, за 2017 - 2019 год "Лукойл" планировал вложить 188 млрд рублей, оставляя приоритетными проекты по развитию Ярегского нефтяного месторождения и ряд месторождений Денисовской впадины в Усинском районе Коми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
3
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама