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Трамп представил реформу по крупнейшему в истории США сокращению налогов

Экономика и бизнес
27 сентября, 22:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, сентября. /ТАСС

По словам президента США, предельная ставка подоходного налога для предприятий малого и среднего бизнеса будет самой низкой за более чем 80 лет

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп представил в среду в Индианаполисе (штат Индиана) реформу по крупнейшему в истории страны сокращению налогов. Трансляцию выступления американского лидера вел Белый дом.

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"Мы представляем налоговую реформу, которая содержит по сути крупнейшее в истории нашей страны сокращение налогов, - отметил Трамп. - Эта программа создана для трудящихся и для [увеличения количества] рабочих мест... Предельная ставка подоходного налога для предприятий малого и среднего бизнеса будет самой низкой за более чем 80 лет".

Президент подчеркнул, что новая налоговая реформа "принесет очень мало выгоды богатым" американцам. "Мы существенно сократим ставку корпоративного налога так, чтобы американские компании и американские рабочие смогли превзойти наших иностранных конкурентов и снова начать побеждать. Мы снизим ставку корпоративного подоходного налога <...> ниже среднего показателя других промышленно развитых стран. Это революционное преобразование, и больше всех от этого выиграют трудящиеся из среднего класса", - указал хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, количество рабочих мест в стране растет, "компании начинают конкурировать за американских рабочих, а зарплаты продолжают расти". Он выразил уверенность в том, что в Конгрессе и республиканцы, и демократы вместе поддержат новую налоговую программу.

Налоговая реформа

Лидеры Республиканской партии представили во вторник план, предполагающий уменьшение налогов для бизнеса в стране, но сохраняющий востребованные налоговые вычеты, которые поощряют приобретение жилых домов и пожертвования на благотворительность.

Согласно данным инициативам, корпоративный налог может быть уменьшен с 35% до 20%. Кроме того, в числе предложений ликвидация существующих в настоящее время семи ступеней подоходной налоговой шкалы - от 10 до 39,6%. Вместо них предполагается ввести три ступени - 12%, 25% и 35%. При этом за Конгрессом может остаться право повысить налоги для наиболее состоятельных граждан.

Указанные предложения разрабатывались в течение нескольких месяцев. Как отмечают американские эксперты, в документе содержится информация о налоговых ставках и некоторых налоговых преференциях, но в некоторых важных областях его авторы используют расплывчатые выражения. Тем самым они оставляют за законодателями право проработать ряд значимых вопросов.

Во время предвыборной гонки в США Трамп, который являлся кандидатом от республиканцев, не раз обещал, став президентом, значительно снизить налоги. Он, в частности, заявлял о готовности уменьшить корпоративный налог до 15%. Во время предвыборной кампании он также выступал за то, чтобы зафиксировать верхнюю планку подоходного налога на уровне 25%. Эти меры, как утверждал тогда политик, позволят американской экономике расти на 3-6% в год.

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