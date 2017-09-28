РСТ: туроператоры видят спасение в ситуации с "ВИМ-Авиа" в иностранных авиакомпаниях

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские туроператоры надеются на передачу рейсов "ВИМ-Авиа" иностранным авиаперевозчикам для возвращения в Россию туристов, являющихся клиентами компании. Об этом в четверг сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Передача рейсов "ВИМ-Авиа" иностранным перевозчикам - реальное решение проблемы. Ее рейсы были остановлены одномоментно, без предупреждения, никто не успел подготовиться. И если в самом начале еще можно было обойтись 3-4 самолетами, то сейчас идет накопление туристов, каждый день у очередной группы заканчивается отдых и нужно больше самолетов. На российском рынке столько не найти", - прокомментировал РСТ ситуацию директор по продажам компании "Интурист" Сергей Толчин.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник, 25 сентября, остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.