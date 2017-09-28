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Мосстройэкономбанк в лице АСВ подал иск о банкротстве "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
28 сентября, 7:58 дата обновления: 28 сентября, 8:31 UTC+3

Сумма исковых требований составляет 88,3 млн рублей

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании авиакомпании "ВИМ-Авиа" банкротом. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление подано 26 сентября. В деле также указывается сумма исковых требований - в размере 88,3 млн рублей. О других подробностях пока не сообщается.

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В конце января "Ведомости" сообщали, что Арбитражный суд Москвы решил взыскать с "ВИМ-Авиа" 980 млн рублей по иску Мосстройэкономбанка, который контролировал Анатолий Мотылев. Вместе с тем в апреле текущего года суд уменьшил сумму взыскания с "ВИМ-Авиа" в пользу М Банка с 980 млн руб. до 88,3 млн руб.

24 июля 2015 года Банк России отозвал у Мосстройэкономбанк лицензию. Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также из-за наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. В настоящее время М Банк проходит процедуру банкротства, конкурсным управляющим выступает АСВ, которое подает от его имени иски к должникам.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.

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