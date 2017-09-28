ФАС положительно относится к СП "Яндекса" и Uber

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно относится к сделке по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber. О ее вероятном одобрении сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в интервью "Коммерсанту".
"К этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но, в каком виде, нужно смотреть", - сказал он, добавив, что возможное предписание будет касаться только особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации и вопросов безопасности потребителя.
Ранее Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозу для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.
ФАС получила ходатайство "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-такси в России 18 августа, а 19 сентября сообщила о продлении срока рассмотрения сделки до середины ноября.