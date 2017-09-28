Сумма долга по зарплате в Приморье сокращена более чем на 210 млн рублей в 2017 году

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Сумма долга по зарплате на 30 предприятиях Приморья составляет 644 млн рублей, основные должники - предприятия-банкроты. С начала года сумму задолженности в регионе удалось сократить на 210,8 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморья по итогам заседания межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений.
"По информации департамента труда и социального развития Приморского края, с начала года на МВК заслушали 21 работодателя, накопившего долг по заработной плате. В результате задолженность сокращена на 210,8 млн рублей. <...> На данный момент 30 предприятий имеют задолженность по зарплате на сумму 644 млн рублей", - говорится в сообщении.
Долг по зарплате перед работниками погасили такие предприятия как "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК), "Дальэнергоремонт", "98 автомобильный ремонтный завод", "Находкинский судоремонтный завод", ФГУСП "Западное", "Дальнегорское автотранспортное предприятие". Частично, на сумму 110,8 млн рублей, задолженность погасили завод "Радиоприбор", "САУМ-1", "Приморская буровая компания". Отмечается, что основные должники - предприятия- банкроты, а 81% долга приходится на три крупных предприятия: "Радиоприбор", "25 центральный автомобильный ремонтный завод", входящий в структуру "Спецремонт" Минобороны России и задолжавший работникам 29,1 млн рублей, а наиболее крупная задолженность у "ФНК Инжиниринг "Звезда".
"В адрес руководства ООО "ФНК Инжиниринг" главой региона направлено обращение о принятии безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате работникам. Губернатор обратился к руководству АО "ДВЗ "Звезда" с предложением оказать содействие в подписании трехсторонних соглашений об исполнении договоров на строительно-монтажные работы. Как информирует руководство "Звезды", проводится работа по заключению указанных соглашений", - приводятся в сообщении слова директора департамента труда и социального развития Лилии Лаврентьевой.
Ранее ТАСС сообщал, что в июле сумма долга по зарплате в Приморье, по данным прокуратуры, превышала 700 млн рублей.