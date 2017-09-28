Белорусская делегация направилась в Москву на переговоры по газовому вопросу

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко в четверг направилась в Москву на переговоры, в ходе которых планируется, в том числе, обсудить газовый вопрос. Об этом сообщил ТАСС источник в одном из республиканских ведомств.

"Белорусская делегация, как и планировалось, проведет в Москве переговоры по ряду вопросов, одним из основных станет газовый вопрос", - отметил источник агентства.

Ранее вице-премьер Семашко заявил, что "у нас разные темы, но прежде всего, будет обсуждаться вопрос по газу". Он отметил, что стороны продолжают переговоры по определению цены на газ для Белоруссии на период 2020-2024 годы. "Я уже три раза после подписания документов встречался с Аркадием Дворковичем. Мы должны до конца года подготовить проект документа и подписать его", - сказал Семашко.

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович также подтвердил, что стороны обсудят газовый вопрос, проекты в электроэнергетике и промышленности. "Легкая промышленность, машиностроение и, конечно, проекты соглашений по газу, электроэнергии. Я имею в виду общий рынок, который должен формироваться с 2019 по 2025 год, то есть это долгосрочные такие переговоры сейчас начинаются", - сказал вице-премьер правительства РФ.