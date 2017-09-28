"Алроса" увеличила долю в ангольском ГРО "Каток" на 8,2%, до 41%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет «Алросы» на заседании принял решение об увеличении доли на 8,2%, до 41%, в совместном предприятии с ангольской Endiama — горнорудном обществе (ГРО) «Катока». Об этом говорится в материалах компании.

Отмечается, что стоимость приобретенной доли составила $70 млн.

Ранее президент «Алроса» Сергей Иванов сообщал журналистам о возможном наращивании доли компании в совместном предприятии в течение полугода. По его словам, «Алроса» вела переговоры о выкупе доли у партнеров по проекту напрямую с параллельным увеличением доли ангольской госкомпании Endiama.

Пайщиками ГРО являются «Алроса» (32,8%), Endiama E.P. (Национальное алмазодобывающее предприятие Анголы, 32,8%), холдинг LL International Holding B.V. (18%) и бразильская Odebrecht Mining Services Inc. (16,4%).

Мощности ГРО «Катока» включают две обогатительные фабрики общей производительностью более 10 млн т руды в год. Запасы Катоки оценены в 60 млн карат алмазов, а годовой объем добычи превышает 6 млн карат.

С начала реализации проекта (1995 г.) объем добычи и реализации алмазов с месторождения Катока составил 93,5 млн карат, продажи в денежном выражении - $7,3 млрд, доля дивидендов «Алросы» - $418,3 млн. Ожидается, что суммарный размер дивидендов для всех участников СП в 2017-2034 гг. составит $1,9 млрд.

Без учета результатов доразведки, запасы месторождения Катока обеспечат добычу до 2034 г.