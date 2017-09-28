Совещание министров ШОС по внешнеэкономической деятельности пройдет в ноябре в Москве

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УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Очередное совещание руководителей министерств и ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, состоится в ноябре в Москве. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов в ходе Третьего форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
"Очередное совещание министров стран ШОС по внешнеэкономической деятельности состоится в ноябре в Москве", - сказал он.
По словам дипломата, одним из пунктов повестки этой встречи может стать проблема "встраивания малого и среднего бизнеса в общие усилия на направлении ШОС".