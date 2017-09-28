Центры услуг "одного окна" для бизнеса откроют во всех регионах РФ до конца 2018 года

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Центры оказания услуг для бизнеса на базе банков откроются до конца этого года в 40 регионах России, а до конца 2018 года - по всей стране.

Об этом сообщил в четверг в Уфе директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития (МЭР) РФ Максим Паршин на третьем форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС.

"Центры оказания услуг на базе банков будут воплощением сервисной модели для предпринимателей. В режиме основного окна [предприниматель] сможет получить любые услуги для развития его бизнеса. До конца года не менее чем в 40 регионах у нас будут открыты такие центры, и в следующем году во всех регионах центры оказания услуг на базе банков у нас будут уже функционировать", - сказал Паршин.

По его словам, проект реализуется со Сбербанком и другими ведущими банками.

Ранее сообщалось, что создание центров госуслуг формата "одного окна" на базе банков предусмотрено проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным МЭР, в таких центрах предприниматели смогут получить более 200 бесплатных госуслуг, которые пока доступны только в МФЦ. В ЦОУ будут предоставляться не только услуги государственных или муниципальных властей, но и организаций, образующих инфраструктуру поддержки (Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитных, страховых организаций, а также компаний, обеспечивающих подключение к водо-, газо-, тепло- и электроснабжению).

О форуме

Третий форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС проходит в Уфе 28-29 сентября. В течение двух дней свыше 1,3 тыс. участников мероприятия обсудят возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.