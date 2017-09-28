Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центры услуг "одного окна" для бизнеса откроют во всех регионах РФ до конца 2018 года

Экономика и бизнес
28 сентября, 10:04 UTC+3 УФА УФА 28, сентября. /ТАСС

Проект реализуется совместно с ведущими банками страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Центры оказания услуг для бизнеса на базе банков откроются до конца этого года в 40 регионах России, а до конца 2018 года - по всей стране.

Об этом сообщил в четверг в Уфе директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития (МЭР) РФ Максим Паршин на третьем форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС.

"Центры оказания услуг на базе банков будут воплощением сервисной модели для предпринимателей. В режиме основного окна [предприниматель] сможет получить любые услуги для развития его бизнеса. До конца года не менее чем в 40 регионах у нас будут открыты такие центры, и в следующем году во всех регионах центры оказания услуг на базе банков у нас будут уже функционировать", - сказал Паршин.

По его словам, проект реализуется со Сбербанком и другими ведущими банками.

Ранее сообщалось, что создание центров госуслуг формата "одного окна" на базе банков предусмотрено проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По данным МЭР, в таких центрах предприниматели смогут получить более 200 бесплатных госуслуг, которые пока доступны только в МФЦ. В ЦОУ будут предоставляться не только услуги государственных или муниципальных властей, но и организаций, образующих инфраструктуру поддержки (Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитных, страховых организаций, а также компаний, обеспечивающих подключение к водо-, газо-, тепло- и электроснабжению).

О форуме

Третий форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС проходит в Уфе 28-29 сентября. В течение двух дней свыше 1,3 тыс. участников мероприятия обсудят возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
5
Глава МИД Ирана: для США важнее ограничить влияние Дамаска, чем победить ИГ
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама