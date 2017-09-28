Проект расширения завода СПГ на Сахалине передан на госэкспертизу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Техническая документация на строительство третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Сахалине [проект "Сахалин-2"] направлена на госэкспертизу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам встречи главы региона Олега Кожемяко с вновь назначенным главой концерна "Шелл" в РФ Седериком Кремерсом.

Передача документации на госэкспертизу (Главгосэкспертиза - прим. ТАСС) означает готовность проекта к реализации.

"Он (Кремерс - прим. ТАСС) сообщил, что сейчас подготовлена и направлена на Главгосэкспертизу техническая документация для строительства третьей очереди действующего завода СПГ. При ее проектировании и возведении планируется использовать реализованные на первых двух линиях завода технические решения", - говорится в сообщении.

По мнению Кремерса, третья очередь завода СПГ в Пригородном может стать одной из наиболее экономически эффективных установок сжижения газа в мире со значительно более низким уровнем рисков, чем во вновь создаваемых производственных мощностях. "Ожидается, что в следующем году по ней будет принято окончательное инвестиционное решение. Согласно расчетам, ежегодно линия будет способна производить 5,4 млн тонн сжиженного газа", - отметили в пресс-службе.

О проекте

"Сахалин-2" - единственный в РФ действующий проект по производству СПГ. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, она подписала соглашение о разделе продукции с российской стороной в лице правительства РФ и администрации Сахалинской области в 1994 году.

В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа.

Акционеры Sakhalin Energy: "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).