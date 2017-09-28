Медведев поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что Россия является лидером мирового рынка атомного технологий. Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на сайте правительства РФ.

"Атомная промышленность - это особая гордость нашей страны. Она решает стратегические задачи, связанные с обеспечением энергетической безопасности и укреплением обороноспособности государства. Благодаря вашей слаженной работе Россия является лидером мирового рынка атомных технологий", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава правительства отметил, что важными достижениями последних лет стали сдача в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Куданкулам" в Индии и начало возведения второй очереди Бушерской АЭС в Иране. Международные проекты, по словам Медведева, приносят хорошую прибыль не только госкорпорации "Росатом", но и десяткам российских предприятий, выполняющих заказы зарубежных партнеров.

Премьер подчеркнул, что среди успехов работников атомной промышленности - подготовка к сдаче новых блоков Ленинградской и Ростовской электростанций, строительство единственной в мире плавучей АЭС Академик Ломоносов", которая будет поставлять свет и тепло жителям Чукотки. "А на днях состоялся спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь", не имеющего аналогов в мире. Он будет обеспечивать навигацию по Северному морскому пути", - пояснил глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что российские атомщики создает инновации для самых разных отраслей экономики. Он отметил, что сегодня ядерные технологии активно применяются в медицине и на транспорте, при разведке полезных ископаемых, в космических проектах, машиностроении и сельском хозяйстве. Перспективным направлением для "Росатома" стало развитие альтернативных источников энергии, в том числе ветропарков, добавил премьер. Прорывные разработки, по его словам, охватывают практически все сферы деятельности человека, они расширяют горизонты науки и повышают качество жизни людей.

"Желаю вам новых успехов, а ветеранам отрасли - крепкого здоровья и благополучия. Спасибо, что передали молодому поколению атомщиков уникальные знания и лучшие профессиональные качества - преданность своему делу, ответственность, стремление ставить перед собой высокие цели и неизменно их достигать", - заключил премьер.