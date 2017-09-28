Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Экономика и бизнес
28 сентября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что эта отрасль "решает стратегические задачи, связанные с обеспечением энергетической безопасности и укреплением обороноспособности государства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отметив, что Россия является лидером мирового рынка атомного технологий. Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на сайте правительства РФ.

"Атомная промышленность - это особая гордость нашей страны. Она решает стратегические задачи, связанные с обеспечением энергетической безопасности и укреплением обороноспособности государства. Благодаря вашей слаженной работе Россия является лидером мирового рынка атомных технологий", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава правительства отметил, что важными достижениями последних лет стали сдача в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Куданкулам" в Индии и начало возведения второй очереди Бушерской АЭС в Иране. Международные проекты, по словам Медведева, приносят хорошую прибыль не только госкорпорации "Росатом", но и десяткам российских предприятий, выполняющих заказы зарубежных партнеров.

Премьер подчеркнул, что среди успехов работников атомной промышленности - подготовка к сдаче новых блоков Ленинградской и Ростовской электростанций, строительство единственной в мире плавучей АЭС Академик Ломоносов", которая будет поставлять свет и тепло жителям Чукотки. "А на днях состоялся спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь", не имеющего аналогов в мире. Он будет обеспечивать навигацию по Северному морскому пути", - пояснил глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что российские атомщики создает инновации для самых разных отраслей экономики. Он отметил, что сегодня ядерные технологии активно применяются в медицине и на транспорте, при разведке полезных ископаемых, в космических проектах, машиностроении и сельском хозяйстве. Перспективным направлением для "Росатома" стало развитие альтернативных источников энергии, в том числе ветропарков, добавил премьер. Прорывные разработки, по его словам, охватывают практически все сферы деятельности человека, они расширяют горизонты науки и повышают качество жизни людей.

"Желаю вам новых успехов, а ветеранам отрасли - крепкого здоровья и благополучия. Спасибо, что передали молодому поколению атомщиков уникальные знания и лучшие профессиональные качества - преданность своему делу, ответственность, стремление ставить перед собой высокие цели и неизменно их достигать", - заключил премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
2
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
3
СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"
4
Источник: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по делу о мошенничестве
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Автоматика отключила от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС
7
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA Родченкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама