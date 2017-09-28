Кудрин поддерживает легализацию блокчейна в РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин выступает за легализацию блокчейна в России. Об этом он написал в своем Twitter.

"Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это еще один шаг на пути к цифровизации госуправления", - отметил он.

Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это ещё один шаг на пути к цифровизации госуправления https://t.co/o6R62GZpaa — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 28 сентября 2017 г.