Медицинская клиника стала резидентом ТОР "Краснокаменск" в Забайкалье

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Медицинская клиника "Азбука здоровья" с объемом инвестиций в 6,5 млн рублей стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Краснокаменск", сообщила в четверг пресс-служба Корпорации развития Забайкальского края.

"Компания "Азбука Здоровья" планирует открытие частного медицинского центра, применяющего методы современной диагностики и лечения по всему спектру поликлинических, диагностических и стоматологических услуг. Объем инвестиций по проекту составляет 6,5 млн рублей, в первый год регистрации компании в качестве резидента ТОР планируется создание 30 рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.

Моногород Краснокаменск в июле 2016 года первым в Забайкалье получил статус территории опережающего развития. Градообразующим предприятием на его территории является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ). В июне этого года первым резидентом ТОР стала компания "Атомспеццемент", которая намерена построить помольный комплекс завода специальных цементов.

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций в ТОР "Краснокаменск", по оценке региональных властей, составит около 34 млрд рублей. В моногороде планируется реализовать два десятка проектов, которые позволят создать 3,5 тыс. рабочих мест.

Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края, в нем проживают свыше 53 тыс. человек. Среди преимуществ новой ТОР - собственная ТЭЦ и самый низкий в Забайкалье тариф на электроэнергию, наличие в городе высококвалифицированной рабочей силы, прямое авиасообщение с Читой и возможность выхода на Транссибирскую магистраль.