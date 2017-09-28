Аэропорт Домодедово выделил зону для пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово выделил зону пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ- Авиа", говорится в сообщении аэропорта.

"По решению руководства аэропорта в терминале выделена специальная зона пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые ожидают решения от одного из туроператоров по отправке на отдых. Пассажиры обеспечены водой и питанием", - говорится в сообщении.

По информации аэропорта, на данный момент в терминале находятся около 30 пассажиров. "Службы аэропорта окажут им необходимую поддержку до решения вопроса с перелетом", - отмечает "Домодедово".