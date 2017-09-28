Аэропорт Домодедово выделил зону для пассажиров "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово выделил зону пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ- Авиа", говорится в сообщении аэропорта.
"По решению руководства аэропорта в терминале выделена специальная зона пребывания для пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые ожидают решения от одного из туроператоров по отправке на отдых. Пассажиры обеспечены водой и питанием", - говорится в сообщении.
По информации аэропорта, на данный момент в терминале находятся около 30 пассажиров. "Службы аэропорта окажут им необходимую поддержку до решения вопроса с перелетом", - отмечает "Домодедово".