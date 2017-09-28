Путин на встрече с президентом Гвинеи отметил интерес российских инвесторов к этой стране

Лукашенко инициирует встречу в Минске главы РПЦ и папы римскогоОбщество 28 сентября, 11:44
ФИФА получила заверение властей Самарской области, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срокСпорт 28 сентября, 11:38
Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду "Ессентуки"Общество 28 сентября, 11:23
Аэропорт Домодедово выделил зону для пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 28 сентября, 11:17
Строительство железнодорожного моста через реку Лена планируется завершить в 2017 годуТранспорт 28 сентября, 11:09
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA РодченковаПроисшествия 28 сентября, 11:09
Российский конькобежец Серяев готовится к олимпийскому сезону в Германии в группе ПехштайнСпорт 28 сентября, 11:00
Снятые с поезда Челябинск - Петербург дети выписаны из больницыНовости Урала 28 сентября, 10:51
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под ВинницейПроисшествия 28 сентября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Российские инвесторы проявляют интерес к вложениям в Гвинейскую Республику, а товарооборот двух стран уже увеличился в два раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинейской Республики, председателем Африканского союза Альфой Конде.
"Уровень торгового оборота у нас пока небольшой, но он развивается, за последнее время он увеличился в два раза", - сказал президент РФ. "Российские инвесторы проявляют интерес к экономике вашей страны", - продолжил Путин, отметив, что один только "Русал" вложил в Гвинейскую Республику более $300 млн.
Президент РФ заявил, что рад приветствовать своего коллегу в Москве в том числе и в качестве председателя Африканского союза. Что касается двусторонних отношений, то, как отметил Путин, за почти 60 лет дипломатических связей между двумя странами был проделан большой путь.