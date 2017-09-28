Путин на встрече с президентом Гвинеи отметил интерес российских инвесторов к этой стране

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Российские инвесторы проявляют интерес к вложениям в Гвинейскую Республику, а товарооборот двух стран уже увеличился в два раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинейской Республики, председателем Африканского союза Альфой Конде.

"Уровень торгового оборота у нас пока небольшой, но он развивается, за последнее время он увеличился в два раза", - сказал президент РФ. "Российские инвесторы проявляют интерес к экономике вашей страны", - продолжил Путин, отметив, что один только "Русал" вложил в Гвинейскую Республику более $300 млн.

Президент РФ заявил, что рад приветствовать своего коллегу в Москве в том числе и в качестве председателя Африканского союза. Что касается двусторонних отношений, то, как отметил Путин, за почти 60 лет дипломатических связей между двумя странами был проделан большой путь.