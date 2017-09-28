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Кабмин снизил финансирование ФЦП по приоритетным разработкам в сфере технологий до 2020 г.

Экономика и бизнес
28 сентября, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Так, финансирование программы из бюджета в 2018 году составит 23 млрд рублей, 2019-м - 19,8 млрд рублей

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России сократило финансирование федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, финансирование программы из федерального бюджета на 2018 год сократилось с 30,8 млрд рублей до 23 млрд рублей, на 2019 год - с 32,5 млрд рублей до 19,8 млрд рублей, на 2020 год объем оставлен прежним - 34,1 млрд рублей. Средства из внебюджетных источников, заложенные в программу, также снизились на 2018-2019 годы. Общий объем финансирования программы таким образом сократился с 228,7 млрд рублей до 196,4 млрд рублей.

Изменились и целевые индикаторы. Так, привлечение внебюджетных средств снизилось с 41,4 млрд рублей до 35,4 млрд рублей. Размер дополнительных внутренних затрат на исследования и разработки уменьшен с 161,8 млрд рублей до 137,2 млрд рублей.

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