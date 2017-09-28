Башкирия и Омская область создадут межрегиональный кластер нефтехимии

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УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Башкирия и Омская область подписали соглашение о создании первого в России межрегионального кластера нефтехимии. В проект в течение 20 лет планирует вложить 200 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам глава Башкирии Рустэм Хамитов после церемонии подписания на третьем форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе.
"Было объявлено, что компания "Титан" (Омская область) и наши предприятия совместно создадут кластер нефтехимический. 20 лет, 200 млрд рублей инвестиций - очень неплохая и интересная тема, которую мы будем продвигать", - сказал Хамитов.
Губернатор Омской области Виктор Назаров отметил, что "сегодня нефтехимия должна и может развиваться уже с учетом малого и среднего бизнеса". "И те новые направления, которые, может быть, неинтересны крупному бизнесу, он готов отдавать на своих площадках малому", - сказал он.
Ранее Михаил Сутягинский, председатель совета директоров группы компаний "Титан", в которую входит якорное предприятие омского кластера - завод "Омский каучук", рассказал ТАСС, что между нефтехимическими предприятиями Омской области и Башкирии уже выстроены тесные партнерские отношения.
По его словам, соглашение о создании межрегионального кластера направлено на развитие нефтегазового и нефтехимического комплексов обоих субъектов РФ. Эта цель будет достигаться за счет осуществления совместных инвестиционных проектов и программ, сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и вузами, формирования устойчивых контактов с финансово-кредитными организациями и др.
Третий форум малого бизнеса регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Уфе 28-29 сентября. В течение двух дней свыше 1,3 тыс. участников мероприятия обсудят возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.