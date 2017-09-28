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Ле Пен потребовала провести во Франции парламентское расследование сделки Alstom-Siemens

Экономика и бизнес
28 сентября, 12:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, сентября. /ТАСС

Ле Пен назвала слияние компаний расчленением крупнейших французских промышленных групп

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ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Национальный фронт", депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Марин Ле Пен потребовала созвать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств сделки о слиянии французской компании Alstom с немецким Siemens. Об этом политик заявила в четверг в эфире радиостанции Sud Radio.

"Да, безусловно, необходима комиссия по расследованию. Мы должны сохранить контроль над нашими французскими гигантами, но на сегодняшний день все не так - не так в случае [верфей] STX, не так в случае Alstom", - заявила Ле Пен.

Политик напомнила, что в прошлом слияния крупных французских компаний с зарубежными партнерами не приносили успеха Франции. "Мы помним, как нам продали под тем же соусом [слияние] Holcim и Lafarge (производители стройматериалов - прим. ТАСС), или Alcatel и Nokia (производители сотовых телефонов - прим. ТАСС), а в реальности все просто перешло под иностранный флаг. Да, это действительно расчленение крупнейших французских промышленных групп", - считает лидер "Нацфронта".

Во вторник было официально объявлено о том, что французская машиностроительная корпорация Alstom и крупнейший европейский производитель в отрасли, немецкая Siemens достигли согласия о слиянии. Как подчеркивается в совместном заявлении компаний, слияние касается в первую очередь бизнеса в сфере железнодорожной техники. В подписанном представителями корпораций протоколе о намерениях подчеркивается, что союз о слиянии "заключается на равных".

Решено, что 50% капитала Alstom будет владеть Siemens - в обмен фирма передает французской стороне свои мощности по производству железнодорожного подвижного состава и железнодорожного сигнализационного оборудования. Французское государство должно продать свою нынешнюю долю акций Alstom, составляющую 20%, не позже 17 октября 2017 года. Котировка новой компании будет осуществляться на Парижской бирже, а ее штаб-квартира разместится в одном из пригородов Парижа.

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