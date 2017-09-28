Ущерб вологодских аграриев от непогоды оценивается в 300 млн рублей

ВОЛОГДА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Ущерб агропромышленных предприятий Вологодской области от непогоды предварительно оценивается в 300 млнрублей. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель губернатора Михаил Глазков.

"На вторую декаду сентября предварительный ущерб от непогоды, по нашим данным, составляет 300 млн рублей. Но цифра может немного измениться, окончательная цифра появится в октябре-начале ноября. На этой неделе проведем заседание областной комиссии по ЧС и планируем по всей территории области объявить режим ЧС по кормозаготовке и уборке урожая (в настоящее время режим ЧС введен в ряде районов, во всех остальных - "повышенная готовность" - прим. ТАСС)", - сказал замгубернатора.

По его словам, непогода создавала проблемы вологодским аграриям на протяжении всего лета: из-за холода и проливных дождей в низменных местах на полях стояла вода, культуры не вызрели, не могла зайти уборочная техника, а если и заходила, то оставляла такие глубокие колеи, что эти места придется вновь запахивать и дополнительно тратить на это горючее.

Как отметил Глазков, в конце июля - начале августа предварительный подсчет ущерба выдавал "ужасающую цифру в 600-700 млн рублей", затем ситуация начала немного выправляться. С заготовкой кормов на зиму хозяйства в целом справляются.

"Сейчас все не так катастрофично, как казалось в начале лета. Хозяйства в сложном положении, но на потребителях это не должно сказаться. Ожидается снижение объемов производства мяса, овощей. Но мы не ожидаем, что неблагоприятная погода окажет существенное влияние на рост цен, поскольку в ряде районов России получен очень высокий урожай зерновых, овощей и мяса", - сказал Глазков.