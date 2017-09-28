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Медведев: по проекту бюджета не должно быть "ведомственного лоббизма"

Экономика и бизнес
28 сентября, 12:46 дата обновления: 28 сентября, 12:59 UTC+3

Премьер-министр подчеркнул, что все работают на согласованный результат

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дискуссии по подготовке бюджета закончились, ведомственного лоббизма при обсуждении проекта федерального бюджета быть не должно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Еще раз обращаю внимание на то, что неоднократно и сам подчеркивал и что вчера акцентировал президент: бюджет - это результат нашей коллективной работы, дискуссии закончились, ведомственного лоббизма быть не должно, все работают на согласованный результат", - сказал Медведев.

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Кроме того, Медведев заявил, что изменения в бюджет на 2017 год, принципиально "не меняют картину", бюджет сбалансирован и учитывает основные обязательства государства.

"Доходная часть бюджета [на 2017 год] увеличивается на 41,5 млрд руб., расходная - на 125,7 млрд руб., дефицит оценивается приблизительно в 2,2% к ВВП", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, изменения в бюджет текущего года "подготовлены с учетом итогов исполнения федерального бюджета за восемь месяцев, а также на основе уточнения отдельных макроэкономических показателей". "Мы видим, что по некоторым направлениям дела идут чуть лучше, чем мы предполагали, когда утверждали бюджет", - констатировал Медведев.

Он отметил, что "изменения, которые вносятся, конечно, не меняют принципиально картину, бюджет в целом сбалансирован, учитывает основные обязательства государства". "Мы уточняем отдельные мероприятия, некоторые расходы в рамках госпрограмм, некоторые межбюджетные трансферты", - перечислил премьер.

"После принятия закона [об изменениях в бюджет-2017] нужно будет быстро выпустить нормативные акты, чтобы эти расходы, которые можно дополнительно произвести, были сделаны в этом году", - обратился председатель правительства к министрам. Он поручил подготовить необходимые документы "максимально быстро".

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