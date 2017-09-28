Таможенный пост откроют на портовой ОЭЗ Ульяновска до конца года

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УЛЬЯНОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Таможенный терминал на территории портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) Ульяновска откроется до конца этого года. Об этом сообщил в четверг журналистам на коллегии Приволжского таможенного управления председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
"До конца года полностью должен быть запущен таможенный терминал, закрыт периметр. И все резиденты, которые приходят на территорию портовой ОЭЗ, уже получат возможность использовать режим свободной таможенной зоны", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам Смекалина, открытие таможенного поста - это серьезное направление, которое планируется развивать, и еще один элемент инвестиционной инфраструктуры. "Это позволит оперативно выходить нашим ульяновским, российским компаниям на международный рынок, и, безусловно, привлекать ведущие технологии мировых производителей для модернизации наших производств", - подчеркнул он.
Даты введения основного таможенного режима на территории портовой ОЭЗ Ульяновска несколько раз переносились с 2015 года в связи с изменением сроков закупок иностранного оборудования из-за повышения курса доллара. Гендиректор ульяновского филиала портовой ОЭЗ Денис Барышников ранее сообщал, что таможенная процедура позволит инвесторам сократить расходы до 38% за счет экономии на пошлинах и налогах на добавленную стоимость.
Портовая ОЭЗ "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области, вблизи международного аэропорта "Ульяновск (Восточный)". Ее территория составляет 324,7 га. Резиденты ОЭЗ будут заниматься авиастроением и обслуживанием авиатехники, электроникой и приборостроением, композиционными материалами, энергетикой и машиностроением.