Ткачев: РФ по итогам 2017 года может побить советский рекорд по сбору зерна

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия по итогам 2017 года может собрать более 127 млн тонн зерна, побив рекорд советских времен. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в правительстве.

"В этом году впервые за пять лет вся посевная площадь Россия превысила планку 80 млн га... Сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн тонн зерна в бункером весе, и мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай за всю историю России, включая советские времена. Подобный (рекордный) урожай у нас был в 1978 году - 127 млн тонн. В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь", - сказал Ткачев.

По словам министра, в 2017-2018 сельхозгоду РФ может экспортировать до 45 млн т зерна. "На сегодняшний день экспорт зерна превысил на треть показатели прошлого года, вывезено более 10 млн т зерна, в том числе почти 8 млн т пшеницы. При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти почти 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы", - сказал он.

При этом Ткачев отметил, что Россия рассчитывает в 2017-2018 сельхозгоду вернуть мировое лидерство по экспорту пшеницы. В прошлом сельхоз году, который завершился 30 июня, РФ экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, включая 27,1 млн т пшеницы, уступив США (28,1 млн т) мировое лидерство по экспорту пшеницы, сохранив место в тройке лидеров.

Экспорт сахара, отметил министр, может увеличиться в два раза. "Рекордный урожай свеклы позволит произвести 6,5 млн т сахара и сохранить мировое лидерство в этом сегменте. В сезоне 2016-2017 г. Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США, Германию... Сегодня мы полностью обеспечены своим сырьем и в десятки раз увеличили экспорт сахара. В прошлом году он составил 340 тыс. т, в этом году экспортный потенциал отрасли в 2 раза выше - около 700 тыс. т", - сказал он.