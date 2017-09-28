Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ткачев: РФ по итогам 2017 года может побить советский рекорд по сбору зерна

Экономика и бизнес
28 сентября, 13:00 дата обновления: 28 сентября, 13:10 UTC+3

Министр сельского хозяйства считает, что в текущем году будет собрано более 127 млн тонн зерна

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия по итогам 2017 года может собрать более 127 млн тонн зерна, побив рекорд советских времен. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в правительстве.

"В этом году впервые за пять лет вся посевная площадь Россия превысила планку 80 млн га... Сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн тонн зерна в бункером весе, и мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай за всю историю России, включая советские времена. Подобный (рекордный) урожай у нас был в 1978 году - 127 млн тонн. В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь", - сказал Ткачев.

По словам министра, в 2017-2018 сельхозгоду РФ может экспортировать до 45 млн т зерна. "На сегодняшний день экспорт зерна превысил на треть показатели прошлого года, вывезено более 10 млн т зерна, в том числе почти 8 млн т пшеницы. При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти почти 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы", - сказал он.

При этом Ткачев отметил, что Россия рассчитывает в 2017-2018 сельхозгоду вернуть мировое лидерство по экспорту пшеницы. В прошлом сельхоз году, который завершился 30 июня, РФ экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, включая 27,1 млн т пшеницы, уступив США (28,1 млн т) мировое лидерство по экспорту пшеницы, сохранив место в тройке лидеров.

Экспорт сахара, отметил министр, может увеличиться в два раза. "Рекордный урожай свеклы позволит произвести 6,5 млн т сахара и сохранить мировое лидерство в этом сегменте. В сезоне 2016-2017 г. Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США, Германию... Сегодня мы полностью обеспечены своим сырьем и в десятки раз увеличили экспорт сахара. В прошлом году он составил 340 тыс. т, в этом году экспортный потенциал отрасли в 2 раза выше - около 700 тыс. т", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Ткачев, Александр Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама