На обоснование создания тоннеля под Севастопольской бухтой заложено 30 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя заложило в региональную госпрограмму по развитию транспорта сумму в 30 млн рублей на проведение технико-экономического обоснования строительства тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет северную сторону города с его центральной частью. Об этом в четверг журналистам сообщил директор городского департамента транспорта Игорь Титов.

"Принято решение проработать возможность транспортного перехода, в рамках разработки технико-экономического обоснования будет рассмотрено не менее пяти вариантов прохождения - разные точки входа и выхода тоннеля, но тем не менее будет рассматриваться и возможность мостового перехода. На это в программу мы заложили 30 млн рублей", - сказал Титов.

Он подчеркнул, что в рамках технико-экономического обоснования будет также проведен анализ способности улично-дорожной сети Севастополя справиться с нагрузкой, которая увеличится в результате появления транспортного перехода.

Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев, в свою очередь, пояснил, что речь идет не только о строительстве транспортного перехода. "Речь не только о тоннеле, а в целом о связывающей районы города Гераклейской рокаде, то есть проработка будет идти в целом по проекту, тоннель не должен быть замкнут сам в себе, цель - разгрузить транспортные потоки в городе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами 20 сентября губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что строительство тоннеля под Севастопольской бухтой обойдется в 5 млрд рублей. В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что власти Севастополя ускорят работу по технико-экономическому обоснованию этого проекта.

В настоящее время северную сторону Севастополя и его основную часть связывает катерное сообщение через Севастопольскую бухту, но из-за штормов рейд часто закрывается, а жители северной стороны добираются в центр на автобусах. Несмотря на то, что в такие моменты количество автобусов увеличивается, закрытие рейда создает большие сложности для горожан. Во-первых, потому, что значительно увеличивается время в пути, а, во-вторых, из-за большого количества людей автобусов не хватает, на остановках образовываются очереди, а в автобусах - давка. Появление тоннеля через бухту значительно улучшит транспортную доступность в Севастополе.