Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На обоснование создания тоннеля под Севастопольской бухтой заложено 30 млн рублей

Экономика и бизнес
28 сентября, 12:56 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

Директор городского департамента транспорта отметил, что в рамках технико-экономического обоснования будет также проведен анализ способности улично-дорожной сети Севастополя

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя заложило в региональную госпрограмму по развитию транспорта сумму в 30 млн рублей на проведение технико-экономического обоснования строительства тоннеля под Севастопольской бухтой, который свяжет северную сторону города с его центральной частью. Об этом в четверг журналистам сообщил директор городского департамента транспорта Игорь Титов.

"Принято решение проработать возможность транспортного перехода, в рамках разработки технико-экономического обоснования будет рассмотрено не менее пяти вариантов прохождения - разные точки входа и выхода тоннеля, но тем не менее будет рассматриваться и возможность мостового перехода. На это в программу мы заложили 30 млн рублей", - сказал Титов.

Он подчеркнул, что в рамках технико-экономического обоснования будет также проведен анализ способности улично-дорожной сети Севастополя справиться с нагрузкой, которая увеличится в результате появления транспортного перехода.

Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев, в свою очередь, пояснил, что речь идет не только о строительстве транспортного перехода. "Речь не только о тоннеле, а в целом о связывающей районы города Гераклейской рокаде, то есть проработка будет идти в целом по проекту, тоннель не должен быть замкнут сам в себе, цель - разгрузить транспортные потоки в городе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами 20 сентября губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что строительство тоннеля под Севастопольской бухтой обойдется в 5 млрд рублей. В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что власти Севастополя ускорят работу по технико-экономическому обоснованию этого проекта.

В настоящее время северную сторону Севастополя и его основную часть связывает катерное сообщение через Севастопольскую бухту, но из-за штормов рейд часто закрывается, а жители северной стороны добираются в центр на автобусах. Несмотря на то, что в такие моменты количество автобусов увеличивается, закрытие рейда создает большие сложности для горожан. Во-первых, потому, что значительно увеличивается время в пути, а, во-вторых, из-за большого количества людей автобусов не хватает, на остановках образовываются очереди, а в автобусах - давка. Появление тоннеля через бухту значительно улучшит транспортную доступность в Севастополе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама