Врио Нижегородской области планирует развивать цифровую промышленность в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует развивать цифровую промышленность в регионе. Потенциал области позволяет ей занять ведущие позиции в этой сфере, заявил Никитин журналистам в четверг после церемонии представления полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилом Бабичем.

"Я всегда концентрировался на более узком, понятном, я считаю, более актуальном для Нижегородской области понятии - это цифровая промышленность. <…> С учетом той базы, того промышленного потенциала, который есть в Нижегородской области, это тот регион, который в большей степени, чем большинство других, имеет право на то, чтобы стать таким пионером и по-настоящему передовиком в новой индустриализации", - заявил Никитин.

Бабич также отметил большой опыт работы Никитина с реальным сектором экономики и напомнил, что основу развития Нижегородской области составляет именно промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс и другие отрасли.

"[Глеб Никитин] - человек, который по большому счету был вторым лицом в промышленности страны долгие годы. Конечно, сейчас у него есть совершенно практический пласт работы. Огромный регион, основой которого является промышленность. Поэтому все знания, весь накопленный опыт, весь потенциал будет здесь применен для того, чтобы область успешно развивалась", - отметил Бабич.

Он добавил, что "промышленность будет локомотивом развития всех остальных отраслей - и агропромышленного комплекса, и социальной сферы, и внутриполитической стабильности".

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку губернатора региона Валерия Шанцева, возглавлявшего Нижегородскую область на протяжении 12 лет, которому 29 июня 2017 года исполнилось 70 лет. Врио главы региона президент России назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.