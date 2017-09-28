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Кабмин выделяет более 12 млрд рублей на дороги и сельское хозяйство

Экономика и бизнес
28 сентября, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Дополнительные субсидии будут также направлены на внедрение в школах системы мониторинга здоровья учеников

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделит около 10 млрд руб. на развитие дорожной сети в стране.

"Порядка 10 млрд направляется на программы в сфере дорожного хозяйства - на ремонт и реконструкцию мостов, путепроводов и других дорожных сооружений, а также на развитие сети региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог", - сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сказал, что "дополнительные деньги выделяются на поддержку сельского хозяйства". "Более 2 млрд руб. [пойдут] на создание объектов агропромышленного комплекса, на приобретение техники", - уточнил глава кабинета министров. Медведев напомнил, что в нынешнем году на эти цели уже было выделено более 10,5 млрд руб.

"Еще одна субсидия идет на внедрение в школах системы мониторинга здоровья учеников", - добавил премьер-министр.

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