Кабмин выделяет более 12 млрд рублей на дороги и сельское хозяйство

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделит около 10 млрд руб. на развитие дорожной сети в стране.

"Порядка 10 млрд направляется на программы в сфере дорожного хозяйства - на ремонт и реконструкцию мостов, путепроводов и других дорожных сооружений, а также на развитие сети региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог", - сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сказал, что "дополнительные деньги выделяются на поддержку сельского хозяйства". "Более 2 млрд руб. [пойдут] на создание объектов агропромышленного комплекса, на приобретение техники", - уточнил глава кабинета министров. Медведев напомнил, что в нынешнем году на эти цели уже было выделено более 10,5 млрд руб.

"Еще одна субсидия идет на внедрение в школах системы мониторинга здоровья учеников", - добавил премьер-министр.