Компании Toyota, Mazda и Denso объединятся для создания электромобилей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Японские автомобильные корпорации Toyota Motor и Mazda Motor, а также крупный японский производитель автомобильных запчастей Denso подписали совместный контракт по разработке автомобилей с электродвигателями.

"Mazda Motor Corporation, Denso Corporation и Toyota Motor Corporation подписали контракт на совместную разработку базовых конструктивных технологий для электромобилей", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Mazda, Denso и Toyota создадут компанию, в которую войдут избранные инженеры, в качестве "совместного центра разработки".

"Соглашение охватывает широкий спектр моделей, от авто малого класса до пассажирских автомобилей, внедорожников и легких грузовиков, и направлено на инновацию процесса разработок путем объединения сильных сторон каждой компании, в том числе продуктового планирования со стороны Mazda, мастерства компьютерного моделирования Denso и платформы New Global Architecture (TNGA) компании Toyota", - отмечается в сообщении.

Компании также нацелены на создание бизнес-структуры, которая была бы открыта для участия других заинтересованных автопроизводителей и поставщиков.

В августе Mazda и Toyota объявили о намерении заключить партнерство с целью разработки автомобилей с электродвигателями и создания совместного предприятия на территории США. Решение компаний включиться в борьбу за долю на рынке электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру, а также решением властей Великобритании и Франции перестать продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 г.