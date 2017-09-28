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Компании Toyota, Mazda и Denso объединятся для создания электромобилей

Экономика и бизнес
28 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Новая организация станет совместным центром разработки, куда войдут избранные инженеры

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Японские автомобильные корпорации Toyota Motor и Mazda Motor, а также крупный японский производитель автомобильных запчастей Denso подписали совместный контракт по разработке автомобилей с электродвигателями.

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"Mazda Motor Corporation, Denso Corporation и Toyota Motor Corporation подписали контракт на совместную разработку базовых конструктивных технологий для электромобилей", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Mazda, Denso и Toyota создадут компанию, в которую войдут избранные инженеры, в качестве "совместного центра разработки".

"Соглашение охватывает широкий спектр моделей, от авто малого класса до пассажирских автомобилей, внедорожников и легких грузовиков, и направлено на инновацию процесса разработок путем объединения сильных сторон каждой компании, в том числе продуктового планирования со стороны Mazda, мастерства компьютерного моделирования Denso и платформы New Global Architecture (TNGA) компании Toyota", - отмечается в сообщении.

Компании также нацелены на создание бизнес-структуры, которая была бы открыта для участия других заинтересованных автопроизводителей и поставщиков.

В августе Mazda и Toyota объявили о намерении заключить партнерство с целью разработки автомобилей с электродвигателями и создания совместного предприятия на территории США. Решение компаний включиться в борьбу за долю на рынке электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру, а также решением властей Великобритании и Франции перестать продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 г.

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