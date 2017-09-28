Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воронежская компания намерена создать первое в России производство углеводородных смол

Экономика и бизнес
28 сентября, 14:09 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 28, сентября. /ТАСС

Углеродные смолы используют в производстве лакокрасочных материалов, автомобильных шин и медицинских сорбентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Воронежская компания "Акрил" планирует приступить к реализации проекта импортозамещающего производства алифатических углеводородных смол в 2018 году. Инвестиции в проект составят 400 млн рублей, из них около 200 млн - льготный заем Фонда развития промышленности РФ (ФРП), сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании Олег Зайцев.

Алифатические углеродные смолы не производят в России, их закупают за рубежом - в Китае, Японии, Германии, Южной Корее, и используют в производстве лакокрасочных материалов, клеев, герметиков, автомобильных шин, авторезины, автопластика, а также фанеры, асфальтобетона, красок для разметки дорог, медицинских сорбентов и клеящих материалов. Планируется, что реализация проекта компании "Акрил" снизит импортозависимость в смолах со 100 до 33%.

"Проект алифатических углеводородных смол рассчитан на пять лет, к его реализации мы планируем приступить в 2018 году на базе действующего предприятия в поселке Латная Семилукского района под Воронежем", - сказал Зайцев.

По его словам, будет создано импортозамещающее производство алифатических углеводородных смол на основе отечественного сырья мощностью 9 тыс. тонн в год. Стоимость проекта 400 млн рублей, из которых 200 млн предоставит ФРП в виде льготного займа - экспертный совет фонда в четверг одобрил выделение средств по условиям флагманской программы "Проекты развития".

Компания "Акрил" создана в Воронежской области в 1998 году, является крупнейшим в России производителем нефтеполимерных смол (занимает 50% российского рынка) и синтетической олифы, выпускает до 1,5 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Имеет долгосрочные партнерские отношения с компаниями России, Франции, Германии, Италии, Польши, Турции, Ирана, Украины, Беларуси, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии и других стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турчинов обвинил в пожаре на военных складах под Винницей Генштаб ВСУ
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
4
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
5
Разведка ДНР: крупная группировка боевиков "Правого сектора" замечена в 15 км от Донецка
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама