Воронежская компания намерена создать первое в России производство углеводородных смол

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Воронежская компания "Акрил" планирует приступить к реализации проекта импортозамещающего производства алифатических углеводородных смол в 2018 году. Инвестиции в проект составят 400 млн рублей, из них около 200 млн - льготный заем Фонда развития промышленности РФ (ФРП), сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании Олег Зайцев.

Алифатические углеродные смолы не производят в России, их закупают за рубежом - в Китае, Японии, Германии, Южной Корее, и используют в производстве лакокрасочных материалов, клеев, герметиков, автомобильных шин, авторезины, автопластика, а также фанеры, асфальтобетона, красок для разметки дорог, медицинских сорбентов и клеящих материалов. Планируется, что реализация проекта компании "Акрил" снизит импортозависимость в смолах со 100 до 33%.

"Проект алифатических углеводородных смол рассчитан на пять лет, к его реализации мы планируем приступить в 2018 году на базе действующего предприятия в поселке Латная Семилукского района под Воронежем", - сказал Зайцев.

По его словам, будет создано импортозамещающее производство алифатических углеводородных смол на основе отечественного сырья мощностью 9 тыс. тонн в год. Стоимость проекта 400 млн рублей, из которых 200 млн предоставит ФРП в виде льготного займа - экспертный совет фонда в четверг одобрил выделение средств по условиям флагманской программы "Проекты развития".

Компания "Акрил" создана в Воронежской области в 1998 году, является крупнейшим в России производителем нефтеполимерных смол (занимает 50% российского рынка) и синтетической олифы, выпускает до 1,5 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Имеет долгосрочные партнерские отношения с компаниями России, Франции, Германии, Италии, Польши, Турции, Ирана, Украины, Беларуси, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии и других стран.