Минсельхоз РФ направил в кабмин предложения по возобновлению поставок турецких томатов

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ направил в правительство предложения по возможному восстановлению поставок в Россию турецких томатов. Об этом сообщил журналистам замминстра сельского хозяйства Евгений Громыко.

"Мы направили в правительство предложения по механизму возможного возобновления поставок томатов из Турции", - сказал замминистра.

По его словам, переговоры с Турцией продолжаются. "Они должны обеспечить безопасность и прослеживаемость, но этого пока нет. Турецкая сторона представила семь предприятий, которые могут обеспечить это. Мы отобрали несколько, но это не семь предприятий, конечно. Сегодня, наверное, продолжим переговоры",- сказал Громыко.

По его словам, РФ ждет новых предложений от турецкой стороны.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи говорил, что республика собирается в этом сезоне, который начинается 1 октября, начать поставлять томаты в Россию.