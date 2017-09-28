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Минсельхоз РФ направил в кабмин предложения по возобновлению поставок турецких томатов

Экономика и бизнес
28 сентября, 13:44 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 28, сентября. /ТАСС

Замглавы ведомства отметил, что переговоры с Турцией еще продолжаются

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НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ направил в правительство предложения по возможному восстановлению поставок в Россию турецких томатов. Об этом сообщил журналистам замминстра сельского хозяйства Евгений Громыко.

"Мы направили в правительство предложения по механизму возможного возобновления поставок томатов из Турции", - сказал замминистра.

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По его словам, переговоры с Турцией продолжаются. "Они должны обеспечить безопасность и прослеживаемость, но этого пока нет. Турецкая сторона представила семь предприятий, которые могут обеспечить это. Мы отобрали несколько, но это не семь предприятий, конечно. Сегодня, наверное, продолжим переговоры",- сказал Громыко.

По его словам, РФ ждет новых предложений от турецкой стороны.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи говорил, что республика собирается в этом сезоне, который начинается 1 октября, начать поставлять томаты в Россию.

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Персоны
Громыко, Евгений Васильевич
Темы
Российско-турецкие отношения
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