АСВ решило отозвать иск о банкротстве "ВИМ-Авиа" до определения позиции кабмина

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло решение отозвать иск о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа" до определения позиции правительства России. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.
"Учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью авиакомпании "ВИМ-Авиа", конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса", - говорится в сообщении.
В АСВ напомнили ,что "ВИМ-Авиа" является должником Мосстройэкономбанка (М Банк), у которого в 2015 году ЦБ РФ отозвал лицензию. В настоящее время банк проходит процедуру банкротства, и АСВ выступает его конкурсным управляющим.