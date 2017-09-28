Силуанов: решение о сокращении помощи ВЭБ в 2017 году связано с устойчивой работой банка

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин России предложил в поправках к бюджету-2017 сократить финансирование Внешэкономбанка на 42 млрд руб., так как банк работает устойчиво и ведомство ожидает его выхода на прибыль по итогам года. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы предлагаем, да (сократить финансирование ВЭБ на 42 млрд руб. в 2017 году - прим. ТАСС). Поскольку мы в прошлом году помогли на 150 млрд руб., в этом году видим, что ВЭБ получит прибыль, и работает он хорошо, устойчиво. Это говорит о том, что с текущими проблемами ВЭБ справляется, долги гасит. Мы видим, что сейчас есть возможность эти деньги использовать для более важных и нужных для правительства нужд", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.