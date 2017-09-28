На развитие санавиации в 2018 году выделят 3 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей заложено в проекте бюджета на 2018 год на развитие санитарной авиации. Об этом сообщила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Она утвердительно ответила на вопрос, предусмотрено ли финансирование этого направления в бюджете. "[Объем] 3,3 миллиарда", - сказала министр.